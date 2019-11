Rifare il tetto e il quinto piano: i piani per l’ospedale di Luino

Rifacimento del tetto ma anche nuovo personale medico e infermieristico.

Sono le priorità emerse nell’incontro tra il vice Sindaco Alessandro Casali e il Presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti: « Ringrazio il Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti e la nuova Direzione ospedaliera per l’attenzione che riservano sempre al nostro territorio, in particolare al nostro nosocomio. A seguito del sopralluogo, per approfondire gli interventi strutturali che interessano Luino, una delle priorità è stata il rifacimento del tetto, inserito nell’ambito degli interventi già finanziati da Regione Lombardia per l’edilizia sanitaria; oltre a ciò, un’attenzione particolare va riservata alla necessità di consolidare i reparti con l’assunzione di nuovo personale medico ed infermieristico. Con la sistemazione e la riapertura del quinto piano a breve, il ragionamento con la Regione si direziona verso la possibilità di avere a disposizione più posti letto ed un nuovo reparto. Con la Direzione, inoltre, si è scelto di intervenire nel breve termine in merito al servizio della neuropsichiatria infantile e gli sono grato per questo».

Il Presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti conferma che «tutto questo va nella logica del sostegno alla sanità di lago. Come recentemente ricordato in un convegno, dobbiamo presidiare i nostri nosocomi lacustri – Angera, Luino Cittiglio – Su Luino già da anni abbiamo fatto grandi investimenti di valorizzazione e questo intervento va in questa direzione che conferma un investimento che è nel piano strategico che abbiamo portato avanti come Regione Lombardia»

«Luino è un Ospedale che funziona bene, grazie alla dedizione del personale che vi presta servizio quotidianamente e che ringrazio. – conclude il dg Gianni Bonelli – Ovviamente è necessario prestare grande attenzione affinché le condizioni attuali si mantengano anche in futuro, permettendo ai nostri professionisti di lavorare nelle condizioni migliori possibili e all’intero Ospedale di progredire. Questo è il nostro impegno. A tale proposito, abbiamo avviato le procedure per il rifacimento del tetto e abbiamo in programma la ristrutturazione del quinto piano, destinato ad ospitare nuove attività sanitarie».