Settimana piovosa e neve oltre i mille metri. Ecco cosa ci aspetta

Un’estesa area depressionaria richiama correnti umide meridionali verso la regione alpina con formazione di nuvolosità estesa associata a probabili precipitazioni, a carattere nevoso oltre circa 1000 metri. Le cime della Forcora e del Campo dei Fiori sono state imbiancate a partire dalla notte tra sabato e domenica da uno strato di neve che varia dai 5 ai 20 cm.

La settimana che ci aspetta sarà piuttosto umida. Ancora molte nuvole lunedì. Fino al primo pomeriggio a tratti qualche debole precipitazione principalmente su Alpi, Prealpi e alta pianura. Limite neve tra 800 e 1000m. Dal tardo pomeriggio piogge a partire dalla bassa pianura, via via più diffuse nella notte.

Martedì. Nuvolosità estesa accompagnata da precipitazioni diffuse, in modo particolare su Lombardia orientale e Veneto, in progressiva attenuazione nel pomeriggio. In montagna limite neve a circa 1200m.

La tendenza per il resto della settimana vedrà una tregua delle precipitazioni per mercoledì e un ritorno di pioggia e neve oltre i 1000 metri a partire dal pomeriggio di giovedì.

Previsioni a cura del centro Geofisico Prealpino