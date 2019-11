Storie avventurose di amicizia, tra coraggio e ribellione

Col cognome che mi ritrovo non posso che amare i libri che parlano di orsi. Infatti la mascotte della mia libreria è un orso che si chiama Peppo Miele (Peppo di nome, Miele di cognome). Ecco perché non appena ho visto “Che fifone questo orso!” edito da Sassi l’ho subito messo in vetrina.

A proposito di nomi ce n’è un altro sempre presente in libreria: Annalisa Strada. Lei è un’autrice bravissima: ogni libro firmato da lei va assolutamente letto!

CHE FIFONE QUESTO ORSO!

Un coniglietto si addentra nella foresta scura per dare la caccia a Pelosone, un mostro che si nasconde lì dentro.

Durante la sua ricerca invece incontra un orso grande, grosso e peloso ma davvero fifone.

I due diventano amici e scoprono quanto è bello avere un amico, difendersi l’un l’altro e condividere.

Una storia tenera sull’amicizia che aiuta ad affrontare le paure.

“Che fifone questo orso!”

di Steve Smallman e Caroline Pedler

Sassi junior editore – € 13,90

Dai 5 anni

LA SCORPACCIATA

Per i più grandi Annalisa Strada pubblica per DeA Planeta “La scorpacciata”.

È la storia di Iulia e Clelia, due sorelle che, purtroppo, hanno due genitori troppo salutisti. Non hanno mai mangiato una caramella e si limitano a ingerire verdurine scondite e brodini. Bleah.

I vicini di casa di Iulia e Clelia sono due vecchietti che amano cucinare prelibatezze, il profumo delle quali solletica il palato delle due ragazzine. I due anziani non hanno nessuna intenzione di condividere il loro ottimo cibo con le sorelline.

Fino a quando Iulia e Clelia non decidono di rapire il loro cane…

Risate assicurate insieme a una giusta riflessione sul cibo che assumiamo.