Tre giorni di lavoro a Varese per tecnici e dirigenti del remo italiano

Sarà il leggendario Giuseppe Abbagnale ad aprire i lavori della conferenza nazionale del canottaggio che si terrà, tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, alle Ville Ponti di Varese e vedrà ospiti tecnici di questo sport, provenienti da tutte le regioni. Abbagnale, il maggiore dei tre fratelli che tra gli anni Ottanta e Novanta hanno regalato all’Italia del remo numerose medaglie olimpiche e mondiali, è quasi di casa a Varese, visto il suo attuale incarico, quello di presidente Federale, e anche stavolta tornerà nella nostra città per dare il via alla convention annuale realizzata grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio.

L’incontro delle Ville Ponti avrà anche una sorta di antipasto all’Hotel Palace, dove venerdì 29 (dalle ore 17) si terrà una tavola rotonda riservata ai coordinatori tecnici regionali. Poi, da sabato, ci si sposterà a Biumo Superiore dove sono attesi circa trecento addetti ai lavori; la conferenza nazionale inizierà alle 14 (orario in cui interverrà Abbagnale) ma sarà preceduta al mattino – dalle ore 9 – dal Seminario di Formazione riservato ai responsabili delle scuole italiane di canottaggio. Sempre sabato mattina, al Palace, ci saranno la Consulta Nazionale e l’ultimo Consiglio Federale del 2019.

Il programma della conferenza prevede una serie di interventi di alto profilo, dedicati ai tecnici che possono così affinare le competenze in uno sport sempre più innovativo e legato alla tecnologia. Si partirà dall’importanza del gesto tecnico con l’intervento di Antonio La Torre per proseguire con i fattori facilitanti la performance atletica nel canottaggio, insieme a Simone Casucci. Saranno inoltre presentate da Alessandra Devoto le ricerche più recenti sull’importanza del sonno per gli atleti mentre il direttore sportivo della Canottieri Varese (la società ha attivamente collaborato all’evento), Pierpaolo Frattini, interverrà sul mondo del canottaggio giovanile. La cena di gala sarà preceduta da una serie di premiazioni allestite dalla Federazione.

Domenica mattina (dalle 8,45) riprenderanno i lavori con l’intervento del DT delle nazionali, Franco Cattaneo che parlerà del talento nel canottaggio italiano e della tecnica di voga; l’ultima parte del seminario sarà tenuta da Giuseppe Chenetti che approfondirà la tecnica negli sport ciclici.