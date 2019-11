Ubriaco contro 118 e carabinieri, denunciato

I Carabinieri di Busto Arsizio hanno deferito in stato libertà per i reati di rifiuto indicazioni sulla propria identità e resistenza a pubblico ufficiale un 50enne di Busto, operaio, incensurato.

L’uomo, a bordo della propria autovettura, è stato inizialmente soccorso da personale del 118, il cui intervento era stato richiesto da alcuni cittadini che avevano notato il soggetto in forte stato di agitazione a bordo del mezzo. Proprio a causa sanitari intervenuti sono stati costretti in effetti a richiedere l’ausilio dei carabinieri.

Giunti sul posto l’uomo tentava di aggredire i medesimi sanitari, non riuscendoci per l’intervento dei militari che immobilizzavano l’uomo, conducendolo poi in caserma per la compilazione dei relativi atti.

Anche in caserma l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità oltre a non consentire propria identificazione, assumendo ulteriormente un atteggiamento fortemente ostile, tentando di spintonare i medesimi operanti (non riuscendovi a causa dello stato di ebrezza). Solo dopo diverse ore, terminata la “sbornia”, l’uomo e’ tornato a casa con due denunce.