Un incontro pubblico sul futuro del paese

È un’iniziativa per «presentare progetti e attività in fase di studio, di esecuzione, e quelli conclusi».

A organizzare il punto della situazione è l’amministrazione comunale di Cuveglio, che già fece un primo bilancio dell’attività all’indomani del voto della scorsa primavera.

Gli argomenti all’ordine del giorno dell’incontro in programma per mercoledì 6 novembre alle 20.30 presso la sala polivalente saranno proprio le attività concluse, ma anche i lavori pubblici, i servizi scolastici, lo sviluppo del territorio e le attività in corso di programmazione.

«Sarà l’occasione per conoscersi meglio e condividere scelte e obiettivi», spiegano gli organizzatori dell’incontro “Ascoltare, progettare, fare“, e «sarà importante la presenza di tutti».