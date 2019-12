“Siamo andati a pulire quei rifiuti abbandonati nel bosco”

“Ieri sui social è stata pubblicata una foto che non avremmo voluto vedere, l’ennesimo abbandono di rifiuti nei boschi di Sesto Calende. Avremmo potuto girare la testa dall’altra parte, rimanere indifferenti, del resto chi siamo noi davanti ad un problema tanto grande, ma non lo abbiamo fatto. Siamo andati, ed abbiamo pulito”.

I rappresentanti di Insieme per Sesto raccontano il loro gesto nel gruppo di Facebook Sesto Calende News 2.0: “Ci è sembrato giusto farlo. Ci è sembrato giusto e doveroso riparare ad un gesto di maleducazione ed inciviltà, perpretato ad opera dei soliti ignoti, che se ne fanno un baffo del bene comune: i nostri boschi, il nostro territorio, la nostra Comunità. Lo abbiamo fatto perché Greta Thumberg, i Fridays for Future, le speranze dei giovani non rimangano parole vuote”.

Non è la prima volta che nei boschi sestesi vengono abbandonati rifiuti di ogni genere e sono molti i cittadini che proprio delle pagine social denunciano atti di inciviltà e maleducazione: “Continuiamo a pensare che le cose cambiano solamente se agiamo INSIEME – concludono i consiglieri -. Con gli auguri di un 2020 migliore, nell’interesse di tutti.”