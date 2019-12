Arrivano due nuovi defibrillatori, Varesello e Sacro Monte ringraziano

(foto di repertorio)

La mattina del 19 dicembre, a Palazzo Estense, i Lions del Varesotto hanno donato al Comune di Varese due nuovi defibrillatori che verranno custoditi in due spazi molto importanti: al centro sportivo “Varesello” e in cima al Sacro Monte.

«Questo è un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e mondo del volontariato – ha spiegato il sindaco Davide Galimberti – La nostra volontà è quella di dotare tutta la città di analoghi strumenti e, per cominciare, abbiamo scelto di partire da un centro che vede impegnati tanti nostri ragazzi in attività sportive e da uno dei punti più lontani rispetto agli ospedali varesini. Il Sacro Monte, poi, rappresenta perfettamente la logica che avevamo dato a questo piano, ancor più ora che è aumentata nel borgo l’affluenza di cittadini e turisti».

Se a “Varesello” lo strumento troverà spazio al centro del campo sportivo, al Sacro Monte, dove sono in corso le ultime verifiche, sarà installato nella zona del Mosè.

«Avere a disposizione uno strumento come questi in un attimo può davvero essere determinante nel salvare una vita – ha aggiunto l’assessore ai Quartieri Francesca Strazzi – Oggi è una tappa importante di un bel progetto e di un grande lavoro cominciato un anno fa con un piacevole spettacolo. Il ricavato e le donazioni raccolte quella sera hanno permesso di fare acquisti mirati rispetto alle nostre esigenze: penso, per esempio, alla teca che verrà posizionata al Sacro Monte, studiata per conservare il defibrillatore alle basse temperature e per resistere a ogni condizione atmosferica».

Lo spettacolo a cui fa riferimento l’assessore Strazzi è l’interessante “Spettacolo del cuore”, che si è tenuto al Teatro di Varese l’anno scorso, nel dicembre 2018. A raccontarlo nei particolari Giuseppe Pedaci, medico e presidente del Lions Club Porto Ceresio Regio Insubrica, e lo chef Franco Ruggero, protagonista dello “Spettacolo del cuore” assieme al cardiologo Davide Terranova.

«Quello che abbiamo visto a Varese – ha spiegato Pedaci – è stato uno spettacolo multimediale nel corso del quale, in maniera molto semplice, è stato raccontato come è fatto e come funziona un cuore, nonché i corretti stili di vita da tenere per limitare le sue patologie. Poter portare ora i defibrillatori in città è un gesto concreto, che accende ancor di più l’attenzione su tematiche di cui tutti dobbiamo interessarci».

A rendere possibile lo spettacolo, e quindi la donazione, sono stati ben 10 Lions Club: quelli di Gavirate, Laveno Mombello, Santa Caterina del Sasso, Luino, Luvinate Campo dei Fiori, Porto Ceresio Regio Insubrica, Varese Europa, Varese Host, Varese Insubrica, Varese Varisium. Con loro, la collaborazione attiva di Solgar, una azienda farmaceutica da decenni specializzata in prevenzione con integratori naturali.