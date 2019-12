Babbo Natale arriva con le borracce

Questa mattina un Babbo Natale “Green” ha fatto visita agli alunni della scuola primaria P.R.Giuliani di Azzio portando in dono per tutti una borraccia in alluminio personalizzata con il nome della scuola.

L’idea è nata dal comitato genitori che ha provveduto all’acquisto di 100 borracce grazie anche al contributo di alcune ditte di Azzio (Az.agricola Martinelli, Az.forestale Bozzolo, Mazzolini snc) e di una ditta del territorio che vuole rimanere anonima.

Queste ditte hanno risposto positivamente all’invito del sindaco, Davide Vincenti, a sostenere questo progetto che ben si inserisce nel progetto

“Green school” a cui la scuola primaria di Azzio anche quest’anno, ha aderito.

In particolare si impegna a ridurre il proprio impatto sull’ambiente e ad educare i propri alunni ad un atteggiamento attivo di tutela della natura e dell’ambiente. Uno dei pilastri a cui ha aderito è quello relativo alla riduzione e riciclaggio dei rifiuti. Proprio per adempiere a ciò ha attivato varie iniziative, fra le quali la raccolta di tappi di plastica e l’utilizzo delle borracce