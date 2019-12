Cascina Tangitt, “strada pericolosa, il Comune intervenga”

«Questa strada è pericolosa, intervenite prima che sia troppo tardi». Il richiamo arriva da chi abita nei dintorni di Cascina Tangitt di Samarate, tra Verghera e il piccolo quartiere nel bosco.

A riaccendere le preoccupazioni dei residenti (condivise anche da altri samaratesi) è stato l’ultimo incidente, avvenuto settimana scorsa: un pauroso ribaltamento, che ha richiesto l’intervento di ambulanze e vigili del fuoco e che per fortuna si è concluso con una donna – la conducente – ferita ma non in pericolo di vita.

La strada nel bosco tra Verghera e la periferia Nord di Busto Arsizio è spesso usata anche come “bypass” per evitare un tratto di superstrada 336 e lo stradone tra Gallarate e Verghera, che nelle ore di punta allunga i tempi di percorrenza. Non solo: la via «è usata in estate e anche in inverno da podisti e ciclisti, con ulteriori rischi», spiegano a Cascina Tangitt.

Uno dei punti più a rischio è la chicane verso Verghera dove spesso le auto finiscono per debordare nell’altra corsia. «C’era un dosso rallentatore ma si era deteriorato e non è stato sostituito» dice Livio Acco, residente di Verghera, dal lato verso Cascina Tangitt.