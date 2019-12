Pranzi e cenoni vi hanno messo alla prova? Le belle giornate di fine dicembre che ci attendono offrono la condizione migliore per una passeggiata all’aperto, il rimedio migliore per lo spirito e il corpo. Il Varesotto offre una fitta rete di sentieri per gli amanti di trekking e camminate ma se cercate qualcosa di più tranquillo, giusto per smaltire qualche fetta di panettone di troppo, ecco alcuni suggerimenti alla portata di tutti.

Due passi romantici in riva al lago

La passeggiata dell’amore di Ispra è uno dei percorsi più suggestivi del Basso Verbano. Si costeggia il lago, incontrando scorci e scenari diversi. Non è completamente accessibile a tutti ma molti tratti sono percorribili senza difficoltà. Una curiosità: esiste un muretto che si ispira a quello di Alassio, dove ogni anno vengono posate delle piastrelle con gli scritti vincitori del concorso di San Valentino “Scrivi l’Amore”, premio intitolato a Mario Berrino. IL VIDEO

Dove perdersi nei propri pensieri

La piana di Vegonno nella foto di Cristina Gallo

Un luogo decisamente rilassante, dove passeggiare e ammirare la natura, in un’atmosfera di tranquillità è la Piana di Vegonno. Si trova ad Azzate a poca distanza dal centro del paese. Un sentiero attraversa i campi e i prati di questo splendido angolo della provincia. Tutte le FOTO della Piana di Vegonno

Passeggiare tra storia e natura

Lunga poco più di tre chilometri, nel cuore del bosco e della brughiera, la via Gaggio è un percorso storico e un’area verde pregevole, lungo cui si scoprono testimonianze legate alla civiltà contadina e agli eventi della Storia con la s maiuscola. Dalla piazzetta del borgo di Tornavento si raggiunge la Ex-Dogana Austroungarica e Lonate Pozzolo. Per saperne di più su Tornavento, eletto dai nostri lettori Piccolo borgo più bello della provincia di Varese LEGGI qui

Un panorama da sogno

Salendo verso Agra, foto di Luca Leone

Tra le passeggiate alla portata di ogni tipo di passo c’è il Sentiero del Sole di Agra una camminata semplice, tra i boschi della zona dalla quale si possono raggiungere alcuni punti panoramici molto suggestivi. Il Belvedere di Agra è uno dei più amati e fotografati della nostra provincia. Le FOTO DEI LETTORI

Arte, fede e spiritualità, la più famosa delle salite

Che la si affronti dal punto di vista spirituale o da quello sportivo, la salita delle Cappelle del Sacro Monte di Varese rappresenta un’esperienza unica. Circa due chilometri di cammino in salita in una cornice caratteristica tra arte, luoghi di fede e natura. Il Sacro Monte è uno dei beni Unesco della provincia di Varese, qui trovate il racconto della via Sacra, tappa per tappa.

Cerchi un altro percorso? Vai alla pagina dedicata ai Sentieri del Varesotto.