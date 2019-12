Sacro e profano, weekend ricco al Circolo Gagarin

Fine settimana intenso e variegato quello in arrivo al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Nei locali di via Galvani (aperti come sempre tutti i giorni, escluso il lunedì) questo weekend si inizia venerdì 6 dicembre con Climate Talk, una serata in cui si proverà a capire come affrontare il cambiamento climatico. Si prosegue sabato 7 dicembre con Materia Oscura, il contenitore per l’universo musicale heavy. Il week-end termina domenica sera con il terzo e ultimo appuntamento dedicato al Diavolo nella Storia.

Nel frattempo fervono i preparativi per il concerto di Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) al Circolo Gagarin sabato 14 dicembre. Un concerto, un racconto e un firmacopie del suo nuovo libro a fumetti: le prevendite riservate ai soci Arci sono già attive e fortemente consigliate per essere sicuri di poter entrare (clicca qui).

Ecco il programma nel dettaglio per questo weekend

Venerdì 6 dicembre ospiteremo lo scrittore e giornalista Fabio Deotto che ci racconterà dei suoi viaggi in luoghi in cui le ricadute del cambiamento climatico sono già palesi: il mondo in cui ci siamo abituati a vivere è già finito, tocca prepararsi ad abitarne uno diverso. Scopri di più.

Materia Oscura: sabato 7 dicembre torna la nostra serata dedicata all’universo musicale “heavy” declinato nelle sue più svariate forme. Sul nostro palco The Haunting Green, Stoned Monkey e Taured. Ascolta qualcosa.

Il Diavolo nella Storia: il terzo appuntamento del nostro ciclo di conferenze si terrà domenica 8 dicembre. In bilico tra superstizione e tendenza, il diavolo moderno si è rifatto la pelle, e sotto certi aspetti è tornato protagonista della nostra epoca, diventando simbolo di successo e di affermazione. Scopri di più.