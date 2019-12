Daniele Bossari presenta la sua biografia alla Ubik

Daniele Bossari, venerdì 13 dicembre, alle 18.30 sarà alla Ubik di piazza Podestà a Varese. Presenterà la sua biografia “La faccia nascosta della luce“.

Daniele Bossari ha scritto un libro coraggioso, senza sconti, che esplora i luoghi più oscuri dell’animo. Ma anche un libro d’amore, per la donna che gli è stata accanto, la figlia e tutte le altre stelle che possono guidarci fuori dal buio.

Bossari ha realizzato da giovanissimo il sogno di lavorare come speaker in radio: da quel momento è stato un crescendo. Dopo la radio è arrivata la televisione, e con essa l’impressione nitida che la sua vita avrebbe potuto risplendere sempre, se solo avesse continuato a essere se stesso. Fino al momento in cui si è interrotta, la sua ascesa sembrava inarrestabile.

Ma di fronte alle prime critiche, alle prime prese in giro, ai primi rifiuti, Daniele, improvvisamente indifeso, si è trovato a fare i conti con la faccia nascosta della sua luce: l’insicurezza, la fragilità di chi si sente nudo di fronte al mondo, il terrore di non essere all’altezza del palcoscenico che si era guadagnato, cadendo in preda di quella che comunemente si chiama depressione.

«Non credevo di riuscire a tornare alla vita – scrive Bossari – .Poi mi sono schiantato sul fondo del mio personalissimo abisso e sono andato in pezzi. Solo allora mi sono accorto che alcuni di quei pezzi erano schegge di luce: l’amore per mia figlia, l’unione profonda con mia moglie, la sacralità della mia famiglia; gli alberi che frascheggiano al vento, la sensazione del sole sulla pelle, i fiori nel nostro giardino».

A condurre l’incontro sarà Morena Zapparoli Funari, che i varesini già conoscono per la conduzione dei talk show alla fiera di Varese.

E’ consigliabile prenotare il posto a sedere.