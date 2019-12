Gli angeli del Gospel animano il Natale bustocco

Feliz Navidad, White Christmas, Jingle Bell Rock. Queste solo alcune delle canzoni che canterà a Busto Arsizio l’Angel’s Gospel Choir, il coro a 40 voci che ormai è un’istituzione di Fagnano Olona.

Venerdì 13 dicembre, ore 21, alla sala Pro Busto, il coro accenderà le feste con i canti natalizi più famosi. Il mese di dicembre è ovviamente il momento più favorevole: il gospel si presta benissimo al genere musicale natalizio, ed è sempre molto apprezzato. Gli ‘angeli’ si sono già esibiti al Teatro Paolo Grassi di Tradate (per l’occasione tutto esaurito), in piazza Libertà a Cassano Magnago e in piazza 1 Maggio a Casorezzo.

Ma non saranno solo canzoni di Natale. Ci sarà spazio anche per i tradizionali brani Gospel, come Oh happy day, I will follow him o Hallelujah.

Gli angeli di Fagnano sono nati nel 2005 su impulso del maestro di musica Sante Zecconello per diffondere il valore artistico, socializzante e formativo della musica. Da subito si sono indirizzati sui repertori Gospel, che li ha portati a esibirsi in tutta la provincia, con qualche ‘trasferta’ a Roma, Tatti (Grosseto) e persino a Parigi.