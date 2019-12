Gli studenti dell’Isis Città di Luino inventano “Varesinando”

Cinque studenti dell’Istituto di Luino Volonté hanno partecipato a “Project Work” iniziativa di Camera di Commercio che ha messo a disposizione risorse per scuole e imprese così da far vivere un’esperienza concreta e formativa agli studenti.

Il tutto in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e le Associazioni di Categoria.

E il “PW” numero 9 ha visto protagonisti proprio degli studenti lunensi.

Durante il percorso, i ragazzi hanno creato un sito web attraverso wordpress, approfondendo prima la conoscenza della città di Varese e intervistando alcuni abitanti/imprenditori del territorio.

Il sito Varesinando racconta ai visitatori i monumenti, le tradizioni, l’economia della città di Varese, visti con gli occhi della nuova generazione.

Hanno steso, inoltre, un piano editoriale dedicato ai social media, al fine di richiamare l’attenzione sulle categorie che costituiscono il portale (territorio, cucina, sport, cultura, economia).

Scrivono i giovani inventori lunensi:

“Un progetto che prende forma e diventa una splendida realtà di studio, aggregazione, partecipazione, non può che appassionare.

Varesinando è nato dal sogno di INVAR Informatica Varese di dare spazio, voce e libertà di espressione al mondo giovanile.

5 ragazzi. Come le migliori boy band. 5 volti curiosi, caratteri diversi, una squadra vincente.

Vanno a scuola e partecipano nella nostra Azienda ai progetti di “alternanza scuola/lavoro”.

Noi della INVAR abbiamo deciso che, stavolta, a raccontare Varese, devono essere loro.

Con un linguaggio moderno e social. Con un sito che punta molto sulla fotografia, anima bella del nostro territorio.

Grazie a Matteo, Emanuele, Matteo, Simone, Lorenzo. Siete i supereroi di questo Progetto.

… Ah! Grazie anche a Nando, alias il nostro Bernascone: simbolo amato da tutti i Varesini e da noi declinato in mascotte del sito web.

Benvenuto, Varesinando!”