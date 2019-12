(Natale a Sesto Calende, foto di Silvia Dengo) La Magia del Natale arriva a Sesto Calende. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco, dal Gruppo Commercianti e Artigiani e dal Fiduciario di ConfCommercio Gallarate Malpensa con il sostegno dalla Amministrazione Comunale.

Le rinnovate luminarie hanno anzitempo occupato i loro spazi mentre fervono i preparativi per definire le diverse coreografie che andranno ad occupare gli angoli della cittadina in riva al Ticino.

La nostalgia per un Albero di Natale verrà soddisfatta regalando alla Città una imponente struttura in alluminio (sarà alta 7 metri e ½) che, rivestita di luminosi filari di luce bianca led, verrà posizionata sul lungofiume.

Vicino a Piazza Guarana una sagoma luminosa, che riproduce una Natività, troverà ospitalità su una caratteristica imbarcazione ancorata a riva. Poi la tradizione Sestese vuole la Casa di Babbo Natale che quest’anno non solo fruirà alla Biblioteca Comunale. Sono poi gli appuntamenti che vivacizzeranno le Piazze Sestesi a definire il calendario che accompagnerà sino alla Vigilia di Natale che vedrà come sempre, per la gioia dei più piccoli, l’arrivo di Babbo Natale dal Fiume.

L’attesa del Suo arrivo sarà cadenzata dal Lancio della Cartolina a lui destinata (Domenica 8 Dicembre) e dal dono di poter trascorrere una giornata in compagnia del Suo Trenino per Vie e Piazze del Centro (Sabato 14 Dicembre). Completeranno queste iniziative i Mercatini Natalizi che riempiranno le centrali De Cristoforis e Garibaldi nei Sabati del 14 e 21 Dicembre.