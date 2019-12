Malore in negozio a Saronno, grave una 53enne

Una donna di 53 anni è stata portata in gravi condizioni al San Gerardo diMonza, dopo che ha accusato un malore a Saronno, in provincia di Varese ma quasi alle porte di Milano.

È successo nel primo pomeriggio di sabato 28 dicembre.

La donna – 53 anni – è stata soccorsa da ambulanza e automedica in via Volonterio, nella prima periferia della città di Saronno, mentre si trovava in un negozio. Un’ambulanza della Croce Rossa l’ha poi trasferita all’ospedale San Gerardo di Monza, in codice rosso (dunque in pericolo di vita).