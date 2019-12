Natale riporta la silent disco al Museo del Tessile

Dopo l’ultimo evento di successo in tema serie tv, a Busto Arsizio fa il suo attesissimo ritorno la grande festa silenziosa organizzata dall’associazione Culturale “Le Officine” che venerdì 20 e sabato 21 dicembre invaderà con centinaia di cuffie luminose lo storico Museo del Tessile, nel cuore della città. L’evento è patrocinato dal Comune di Busto Arsizio e avrà inizio tutte le sere alle 21.30.

Come sempre la musica è suonata contemporaneamente dai tre dj sul palco (ciascuno con un genere musicale differente) ed è silenziosa grazie a un sistema di diffusione con cuffie wireless luminose, e selezionabile attraverso i tre canali delle cuffie, elementi che hanno sempre conferito a questo format un grande successo in tutta la Provincia di Varese e non solo.

«Proporre in città un nuovissimo appuntamento proprio in occasione delle festività natalizie è un’opportunità molto importante -spiegano gli organizzatori- e per questo abbiamo preparato molte sorprese per rendere ancora più speciale queste due serate. Oltre alla musica per tutti i gusti che da sempre caratterizza questa festa silenziosa, andremo ad allestire l’intera location al Museo del Tessile, regalando un’esperienza immersiva sempre coinvolgente e carica di magica atmosfera natalizia. In questi giorni di preparativi stiamo ricevendo tantissimi messaggi di persone già talmente entusiaste di questa iniziativa da averci suggerito tante idee per arricchire l’evento».

Tra queste la possibilità (totalmente facoltativa) di partecipare indossando il tradizionale “maglione brutto” delle feste, e durante la festa di premiare i tre “peggiori”. Con questo nuovo evento le Officine Culturali intendono rivolgere un invito non solo ai giovani, che in questi anni hanno scelto il format come alternativa alle discoteche e alla movida milanese, ma anche ai più grandi e tutte le famiglie: uno dei valori più grandi che ci trasmette il Natale è proprio l’importanza di stare insieme, fermarsi dalla vita frenetica piena di impegni e priorità, e condividere momenti di spensieratezza e felicità con le persone a noi più care.