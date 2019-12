Regole troppo rigide e il paziente diabetico rischia la vita

Aghi, aghetti, strisciette. È la dotazione che ogni paziente diabetico deve avere per potersi curare. Sono strumenti considerati “salvavita”.

Dallo scorso anno, l’Asst Sette Laghi ha modificato il sistema di distribuzione: non più ordine “libero” in farmacia, ma programmato secondo un calendario rigido.

« Io mi devo presentare ogni 26 del mese – spiega Giovanni paziente diabetico di Malnate – per ordinare la mia dotazione mensile. Non la ritiro, però, il giorno stesso, ma devo ripresentarmi quello successivo per recuperare il pacco nel frattempo recapitato dall’Ats».

A dicembre, il 26 sarà un giorno festivo e Giovanni teme contrattempi che rischiano di creargli problemi: «Se mi presento il 27, che è un venerdì, potrebbero esserci problemi per il ritiro di sabato. Nel caso non avessi i miei ausili, rischio di dover slittare a lunedì 30. E nel frattempo cosa faccio? come posso iniettrami l’insulina?».

La richiesta di Giovanni è semplice: « È possibile ottenere una deroga per quei mesi in cui ci sono periodi di festa? Lo scorso luglio, l’Asst Sette Laghi ci ha permesso di ritirare la doppia fornitura per coprire anche il mese di agosto, nel caso dovessimo andare in vacanza. Non è questa una condizione analoga?».

Il calendario è rigido: solo alla scadenza si apre sul computer della farmacia la possibilità di inserire l’ordinativo: « Fino a oggi, tutte le mie richieste di deroga fatte all’Ats sono cadute nel vuoto. Io mi sono mosso con largo anticipo perché vorrei vivere delle feste serene».