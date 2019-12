Renne e dinosauri: Natale nei musei di Storia Naturale

In occasione del Natale l’Associazione didattica museale regala a tutti i bambini un fine settimana speciale, con visite e attività di laboratorio gratuite o a prezzo simbolico nei musei di Storia Naturale di Milano, Pavia e Novara.

Museo di Storia Naturale di Milano, corso Venezia 55

VIAGGIO DI UNA RENNA

sabato 21 e domenica 22 dicembre, ore 10-13

Il 25 dicembre si avvicina e le renne sono in fermento per il viaggio più importante dell’anno: la vigilia di Natale! I bambini le aiuteranno ad equipaggiarsi con tutto l’occorrente per il loro lungo viaggio.

Una visita gioco a tappe accompagna i visitatori a scoprire la meraviglie del museo e a conoscere gli adattamenti al freddo degli animali.

Attività per famiglie con bambini indicativamente tra i 6 e i 10 anni.

Attività gratuita e ingresso gratuito al museo per tutti i bambini e per un adulto accompagnatore.

Museo di Storia Naturale di Milano, corso Venezia 55

I MERAVIGLIOSI VIAGGI DI BABBO NATALE

Domenica 22 dicembre, ore 11.15

Babbo Natale ha viaggiato in lungo e in largo per consegnare doni in tutto il mondo e, dalla sua slitta, ha potuto vedere paesaggi meravigliosi e animali spettacolari. Muovendosi tra i diorami del Museo i bambini rivedranno gli animali che lo hanno stupito e riproveranno l’emozione dei suoi lunghi spostamenti.

La visita-gioco è adatta a famiglie con bambini in età indicativa tra i 3 e i 5 anni.

L’attività ha un costo di € 7, comprensivo dell’ingresso al museo. (Biglietto intero € 5 dopo i 18 anni).

Richiesta la prenotazione compilando questo modulo.

Kosmos, Museo di Storia Naturale di Pavia

SKELETON NIGHT – Notte in museo (8-12 anni)



Sabato 21 dicembre, dalle ore 21 alle 10 del mattino dopo

Kosmos apre le porte in esclusiva a pochi fortunati esploratori, che per una notte magica potranno viaggiare nel tempo e nello spazio, alla scoperta dello spettacolo del mondo.

Kosmos, Museo di Storia Naturale di Pavia

SULLE ORME DI KOTA – Laboratorio (3-5 anni)

Domenica 22 DICEMBRE – ore 11:30

Kota invita tutti i bambini al museo Kosmos per giocare insieme con i dinosauri e scoprire come è divertente riconoscere le loro impronte. Al termine un dino-lavoretto creativo concluderà la festa.

Kosmos, Museo di Storia Naturale di Pavia

PALEO-DINO CHRISTMAS – Laboratorio (6-11 anni)

Domenica 22 dicembre- ore 15

Un classico dei laboratori di paleontologia in una speciale versione natalizia: tanti fossili di dinosauro da osservare, un calco da realizzare e un originale paleo addobbo da preparare.

Museo di Storia Naturale di Novara

DIARIO DI UNA RENNA

Domenica 22 dicembre – ore 15.30

Cosa chiede per Natale la renna Rudolph? Un bel paio di palchi nuovi! Degli zoccoli forti e robusti per non sprofondare nella neve, una pelliccia calda per i viaggi d’inverno e, naturalmente, un naso rosso acceso! I bambini scopriranno insieme leggende e verità di renne e simili.

Visita guidata per famiglie con bambini di età indicativa tra i 5 e i 10 anni al costo di 5€.

Attività su prenotazione compilando questo form.