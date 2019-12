Il reparto di ostetricia e ginecologia apre le porte

È in programma per sabato 14 dicembre l’open day del Nuovo Reparto di Ostetricia a Ginecologia dell’Ospedale Galmarini di Tradate.



Dalle ore 14.00 fino alle ore 18.00, il nuovo reparto sarà aperto al pubblico: si potranno visitare le rinnovate stanze di degenza, il Nido e la Sala Parto (compatibilmente con le attività cliniche).

Le ostetriche, le infermiere e i ginecologi del presidio accoglieranno i Visitatori e saranno disponibile per rispondere alle domande dei partecipanti.

Si ricorda alle mamme con bimbi piccoli che in reparto è presente un Baby Pit Stop, una stanza in cui è possibile allattare e cambiare il proprio bimbo in totale privacy.