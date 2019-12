Il sindaco incontra i suoi ex sfidanti: “Per condividere il programma”

Il sindaco di Cassano Magnago Poliseno ha incontrato in comune, nella mattina del 27 dicembre, i suoi ex sfidanti Giovanni Battistella (Lega) e Cosimo Mottura (Centro sinistra) per il primo di una serie di incontri: «Intendo farlo ancora nei prossimi mesi – ha spiegato infatti il sindaco – visto che i rapporti personali e le discussioni reciproche sono sempre contenute in un rapporto di stima e fattiva collaborazione, ognuno per il ruolo che ricopre».

«Con loro fin dalla campagna elettorale abbiamo sempre mantenuto buoni rapporti e sono certo che questo “valore” continuerà fino a fine mandato, perché siamo tutti consapevoli ed esperti politicamente che il buon clima aiuta tutti a lavorare meglio – ha continuato il sindaco – Abbiamo sempre discusso serenamente e l’incontro di oggi serve a dare immagine e concretezza di un’amministrazione unita per il bene della città anche su posizioni differenti e visioni amministrative distanti, ma su determinati temi centrali l’unità si trova sempre se lo si vuole».

Nell’incontro «Abbiamo condiviso alcuni punti strategici del programma di governo che sono anche di loro interesse: in questo primo incontro si è parlato di revisione del pgt, sostegno al commercio locale e viabilità (tutti accomunati da un comune denominatore: facilitare e creare opportunità) – ha proseguito Poliseno – su questi temi ho garantito la loro partecipazione a collaborare per migliorare quanto di buono abbiamo fatto in questi anni e l’apertura senza problemi a nuove proposte e idee».