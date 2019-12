Sport e solidarietà: una serata di festa in Comune

“Solidarietà e sport: un connubio perfetto, soprattutto a Natale” con queste parole l’amministrazione di Angera si prepara alla festa natalizia dedicata allo sport che si terrà mercoledì 18 dicembre alle ore 21.

La sala consiliare ospiterà una serata di festeggiamenti natalizi con varie associazione che nel corso dell’anno svolgono attività sul territorio. Oltre al consueto scambio di auguri, l’obiettivo è anche quello di celebrare le eccellenze sportive fra cui Chiari Ondoli, Davide Verità e Pilar Lucchini che hanno ottenuto importanti risultati a livello nazionale e internazionale.

Come spiegato dall’assessore comunale Antonio Campagnuolo, la serata sportiva sarà preceduta da un momento dedicato alla solidarietà: grande ospite della serata sarà infatti Idrovolo che donerà il ricavato della manifestazione “Angera città della mongolfiera” a tre associazioni del territorio: AMOR, AGBD e Fondazione Renato Piatti di Varese. «Grazie alle generose donazioni di molti partecipanti all’evento, di Idrovolo e degli sponsor, fra i quali spicca Leonardo Elicotteri – prosegue l’assessore – queste tre associazioni riceveranno ciascuna un assegno di tremila euro per le loro finalità associative».

«Al di là dei risultati conseguiti o dei gesti tecnici in sé – conclude Campagnuolo – non siamo abituati a guardare l’evento sportivo dal punto di vista educativo e a renderci conto di quali siano i servizi che questo offre ad una persona. Lo sport concorre alla formazione di una personalità armonica ed equilibrata, che pone le basi per un’apertura a valori più alti quali la cultura, la partecipazione sociale e la ricerca di significati che vanno oltre gli aspetti materiali della vita».