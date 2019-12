St. Moritz, i droni mandano “in pensione” i fuochi d’artificio

Uno show con cento droni luminosi al posto dei tradizionali fuochi d’artificio. È la proposta innovativa per la sera di Capodanno di St. Moritz, rinomata località svizzera di montagna, nel Canton Grigioni.

I dettagli sono stati annunciati dall’ente locale di promozione turistica tra le iniziative del territorio per le festività natalizie.

Lo spettacolo a ritmo di musica, è una prima assoluta di questo genere per un Capodanno svizzero: durerà circa 10 minuti e vedrà coinvolti un centinaio di velivoli che genereranno speciali immagini colorate e in 3D studiate per l’occasione e alcune delle quali dedicate proprio alla cittadina di St. Moritz.

L’evento è libero ed è in programma il primo gennaio alle 22. Info qui