È tornata Divertilandia, tutti gli appuntamenti sotto Natale

È tornata Divertilandia, e Verbania si prepara per il Natale. Venerdì sette dicembre, a Villa Giulia, è iniziata la manifestazione per i bambini e le famiglie, organizzata da Apevco No Profit con il patrocinio del comune. Quest’anno è arrivata alla quinta edizione.

All’inaugurazione erano presenti la presidente di Apevco, Giovanna Pratesi, il sindaco di Verbania Silvia Marchionini, la presidente della Pro Loco di Verbania, Paola Brizio, la referente della Fondazione sulla ricerca della fibrosi cistica della delegazione di Varese, Gina Mulé.

È l’appuntamento annuale che permette ai bambini verbanesi di trascorrere momenti ludici, formativi e divertenti in un ambiente creato appositamente per loro.

Le aperture al pubblico sono dalle 14:30 alle 18:30 domenica 8 dicembre, sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e domenica 22, e dal 27 al 30 dicembre. Dalle 12 di questi giorni sarà garantito un servizio di ristorazione con la pro loco Verbania e Ristoro Villa Giulia; in serata la festa si sposterà allo Sky Bar. Inoltre, la barca MaryLou distribuirà un fritto di pesce di mare all’attracco del molo vicino alla Villa.