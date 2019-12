Il “tuffo natalizio” degli Hic Sunt Leones compie dieci anni

È ormai una tradizione decennale quella che sabato 14 dicembre vedrà protagonisti gli iscritti agli Hic Sunt Leones, il club sportivo varesino che comprende decine di appassionati di diverse discipline. Il cimento invernale, ovvero il tuffo nelle acque gelide del Lago di Monate, avverrà a partire dalle ore 11, con ritrovo dei partecipanti al locale Oltrelago di via Binda 2 a Travedona Monate.

L’iniziativa è nata dieci anni fa come momento originale di ritrovo per lo scambio di auguri natalizi, e da quella prima edizione in avanti è diventata un appuntamento fisso per i “Leoni” per cui il tuffo è anche un modo di salutare il lago e di dare alle acque l’arrivederci per la stagione 2020.

L’anno venturo si ripeterà infatti la consueta “Traversata dei Leoni”, già in calendario per domenica 26 luglio: anche in quel caso si tratterà della decima edizione, per la quale gli “Hic” sono già al lavoro per allestire una giornata memorabile, così da festeggiare la “cifra tonda”. Ora però è il momento di fare riscaldamento per il cimento, bagnato alla fine dal classico brindisi.