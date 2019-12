Un presepe in ogni vetrina: “Venite a fare shopping sul lago”

Arriva il Natale e le vetrine del centro si animano con l’allestimento dei presepi. L’iniziativa, alla sua prima edizione, è stata lanciata dal comitato dei commercianti di Laveno Mombello e dall’8 dicembre sulla pagina Facebook “Laveno è shopping” si potrà votare per la più bella.

Una proposta accolta positivamente, tanto che già in questi giorni, passeggiando per il paese, è possibile affacciarsi alle vetrine e trovare originali composizioni, e che vuole essere un primo passo per una collaborazione sempre più ampia tra le attività commerciali del territorio.

A metà novembre infatti, il rinnovato comitato dei commercianti di Laveno Mombello, con il supporto di Ascom Varese ha organizzato una riunione tra i negozianti del territorio (foto sopra): «Hanno partecipato una cinquantina di persone e siamo molto contenti – spiega Alessandro Bigi, presidente del Comitato Commercianti di Laveno Mombello –. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere e ridare slancio alle nostre attività. Solo nel centro del paese ci sono un centinaio di negozi, ma anche le zone limitrofe offrono servizi di diverso tipo e vorremmo farle conoscere sempre di più. L’idea è quella di creare una rete tra di noi, ma anche una collaborazione con le associazioni e con l’amministrazione comunale».

Nel frattempo infatti, stanno realizzando diverse iniziative. Hanno creato un gruppo WhatsApp per comunicare tra loro, hanno chiesto un incontro con il sindaco e hanno già in programma incontri per l’anno prossimo. «In occasione di Halloween abbiamo invitato i bambini a passare da noi a prendere la caramelle, ad esempio. Per il Natale abbiamo come sempre contribuito per le luminarie del lungolago, ma per il 2020 pensiamo a momenti di formazione e riunioni mensili tra tutti noi per ascoltare e proporre idee».

L’invito dunque è quello di riscoprire lo shopping negozio per negozio, godendo della bellezza del lungolago e fermandosi a bere un caffè o a mangiare in un ristorante della zona. «Abbiamo davvero moltissima offerta, non ci manca nulla – continua Bigi -. Laveno non è ai confini del mondo, ma un paese da riscoprire». Tanto più in questo periodo, dove in piazza Caduti del Lavoro è stato allestito il tradizionale presepe sommerso, con i tre campanili illuminati e dove si terranno diverse iniziative per tutto il periodo di Natale.