Ventottomila lucine per rendere più bello il Natale di Casciago. Passeggiando per le vie del paese, in queste fredde sere pre natalizie, è impossibile non aver notato una delle case poco prima della chiesetta di Sant’Eusebio, illuminata con una gran quantità di luci natalizie blu, rosse, bianche.

Ad aver reso il proprio giardino una specie di villaggio di Natale illuminato da 880 metri di filo è stato Piero Galli, 61 anni, insieme alla moglie Daniela: tre settimane di lavoro per sistemare tutto e rendere la propria casa una vera e propria attrazione natalizia.

«Ho voluto farlo perchè sento la magia del Natale – spiega Galli -. Mi piacerebbe trasmettere il calore di questo periodo e coinvolgere soprattutto i bambini. Basta un po’ di impegno e voglia di fare e si può rendere il Natale più bello e colorato».