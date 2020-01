Dopo 7 anni torna il servizio pediatrico in paese

Gorla Maggiore torna ad avere un servizio pediatrico in paese, dopo 7 anni di assenza. A partire da oggi, martedì 14 gennaio, i 365 bambini tra gli 0 e i 14 anni che risiedono nel territorio non dovranno più spostarsi in altri paesi ma potranno recarsi due volte al mese al palazzo dell’Assunta dove sono stati attivati anche altri servizi ambulatoriali. L’annuncio è stato dato dal sindaco Pietro Zappamiglio, dall’assessore ai Servizi Sociali Anna Pagani e dal direttore dell’Ats Lucas Gutierrez.

Le pediatre sono già presenti in questo distretto: Madaio a Gorla Minore e Monolo a Castellanza, finalmente lo saranno anche a Gorla Maggiore con cadenza quindicinale, alternandosi in questo modo: la dottoressa Madaio sarà disponibile il secondo martedì del mese dalle 9,30 alle 12,30 mentre la collega Monolo sarà in ambulatorio il quaro mercoledì del mese dalle 14,30 alle 16.

L’ambulatorio è stato dato in comodato d’uso gratuito per un anno. «L’idea – spiega l’assessore Pagani – è quello di potenziare poi il servizio socio sanitario offerto ai cittadini. Attualmente al Palazzo dell’Assunta sono già presenti: Cup, centro prelievi, medico di base. L’idea è quella di trasformarlo in un polo socio/ sanitario sempre più attivo. La pediatra mancava da Gorla Maggiore dal marzo del 2013. Da domani parte il nuovo servizio a favore della cittadinanza e dei più piccoli».