Ad Arcisate la Befana arriva in anticipo

Puntuale nel primissimo pomeriggio di domenica 5 gennaio, la Befana ha garantito la sua presenza al Parco Lagozza di Arcisate per partecipare alla festa promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la ProLoco per chiudere in bellezza il periodo delle festività natalizie.

L’evento “Aspettando la befana” inizierà infatti nella serata di sabato 4 gennaio alle ore 21 con il concerto “Natale è…”, saggio degli allievi in ricordo di Nicholas Bertolla tenuto dal Civico Istituto Musicale di Arcisate presso la sala “Ai lavoratori frontalieri” di via Roma.

Aspettando la Befana La Befana, quest'anno, arriverà prima… il 5 gennaio vieni a trovarla presso il parco Lagozza di Arcisate. Mercatino dell'hobbistica, eventi per bambini, spettacoli, stand gastronomico e falò finale. Maggiori info www.arcisatecultura.itVideo tratto dal film La Befana vien di Notte Pubblicato da Aspettando la Befana su Martedì 31 dicembre 2019

Domenica 5 gennaio invece l’appuntamento è al Parco Lagozza con la “Fiera della Befana”, mercatino a tema a partire dalle ore 10.30 e che farà da sfondo al primo spettacolo della giornata, a mezzogiorno: “The Looser”.

A seguire il pranzo della Befana, attesa per le ore 13 per incontrare i bambini che dalle ore 13.30 potranno partecipare ai diversi laboratori artistici e creativi allestiti per loro da Ape (Amicizia per educare) e associazione Genitori per la Scuola.

Alle ore 14.30 un altro spettacolo, “Aspettando la Vecchia” darà il via alla Castagnata e al Trofeo della Befana in maschera per il miglior travestimento.

La Befana chiede a tutti i bambini di scrivere una letterina con tanti buoni propositi per il 2020, perché ogni nuovo anno deve portare sempre buoni comportamenti.

Nell’ultima parte della letterina bisogna scrivere tutte le brutture da lasciare alle spalle: la Befana le prenderà e le brucerà in un caldo falò (dalle ore 18), dopo aver distribuito un piccolo dono per tutti i bambini.