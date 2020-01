Bava di lumaca, elisir di bellezza per viso e corpo

Bava di lumaca, un ingrediente naturale per sentirsi più belli e più sani: è il sogno di tutti, ma si tratta di un’ipotesi concreta o di un’utopia impossibile da realizzare? Le qualità della bava di lumaca sembrerebbero far propendere per la prima opzione: questo nuovo ritrovato dell’industria cosmetica è un prodotto naturale al 100 per cento, e non contiene sostanze chimiche di alcun genere. Considerato un elisir di bellezza sia per la pelle del volto che per il resto del corpo, è privo di parabeni e di paraffina, distinguendosi proprio per questo dalla maggior parte dei prodotti cosmetici tradizionali.

Perché affidarsi alla bava di lumaca

Chiunque abbia il desiderio o la necessità di nascondere e contrastare gli effetti del trascorrere del tempo visibili sulla pelle può trovare nella bava di lumaca pura un prezioso alleato: un prodotto indispensabile per mascherare e attenuare i difetti della cute. I prodotti realizzati con questo ingrediente sono numerosi: non solo le classiche creme per il viso, ma anche quelle per le mani, i saponi, i gel, i sieri, e così via. Volendo, si può reperire la bava di lumaca anche sotto forma di gocce, da usare a mo’ di trattamento d’urto per pelli che necessitano di cure specifiche, in presenza di cicatrici o smagliature. Non solo: le gocce di bava di lumaca sono utili anche per le macchie della cute, per le pelli disidratate e per i segni di espressione da celare.

Il trattamento migliore

Il trattamento più indicato è quello che prevede di affiancare le gocce di bava di lumaca pura alla crema a base di bava di lumaca. In particolare, è necessario applicare e spalmare un primo strato di crema: così facendo, per altro, ci si può rendere conto di quanto essa sia confortevole e piacevole, anche perché non unge. Una volta che questo strato di crema è stato distribuito, si può procedere unendo poche gocce di bava di lumaca. Questa operazione deve essere ripetuta al mattino e prima di andare a dormire tutti i giorni: l’importante è che i prodotti vengano applicati in maniera costante, così da beneficiare di risultati visibili sulla pelle. Con il passare del tempo, infatti, le macchie e le smagliature andranno via via scomparendo, mentre la cute sarà sempre più elastica, più luminosa e più idratata: in una parola, più nutrita.

I vantaggi offerti dalla bava di lumaca

Tutti i prodotti a base di bava di lumaca sono delicati e sicuri, ma soprattutto naturali: proprio per questo motivo possono essere utilizzati anche dalle donne in stato di gravidanza. Al loro interno ci sono il collagene, l’allantoina e i peptidi: tutte sostanze molto importanti per la pelle, proprio come le vitamine. L’allantoina, in particolare, è utile perché favorisce la produzione di acido glicolico. Per un effetto ottimale, tuttavia, è indispensabile scegliere la bava di lumaca pura, che contiene una consistente percentuale di acqua, importante per idratare la pelle come necessario.

Dove comprare i prodotti a base di bava di lumaca

Un punto di riferimento nel settore della cosmesi e, in particolare, dei prodotti realizzati con la bava di lumaca è Nuvò Cosmetic: cliccando e navigando sul sito nuvocosmetic.com è possibile scoprire il ricco assortimento di proposte a disposizione, che spazia dalle creme per il viso agli scrub, passando per le creme antiage. Nuvò Cosmetic è presente in molti Paesi europei e ricava la bava di lumaca dal proprio allevamento in veneto, sulle colline del lago di Garda: in questo modo è possibile da un lato tenere sempre sotto controllo la salute degli animali e dall’altro lato monitorare l’estrazione della materia prima. Una sfida impegnativa ma, proprio per questo motivo, sempre appagante.

Gli effetti delle creme a base di bava di lumaca

Applicando con costanza una crema con la bava di lumaca sulla pelle del viso si può seguire un trattamento intensivo che permette di contrastare l’invecchiamento cutaneo. Le creme di questo tipo sono naturali e adatte anche a chi deve fare i conti con una pelle molto delicata: i principi attivi contenuti in esse agiscono in sinergia ed esercitano un effetto nutriente e calmante al tempo stesso.

Perché funziona

La bava di lumaca funziona in sinergia con diversi attivi, a seconda delle formulazioni possiamo trovare l’acido ialuronico, che assicura un nutrimento della pelle in profondità, oppure la vitamina E con azione antiossidante contro i segni del tempo. Chi è alle prese con una pelle opaca e spenta, magari per colpa dello stress, può sperimentare notevoli benefici grazie al ricorso a questo genere di prodotti cosmetici. Con il passare degli anni l’aspetto della pelle di una persona peggiora sempre di più, non solo per colpa di un normale invecchiamento biologico, ma anche a causa di un eccesso di esposizione al sole, del fumo di sigarette o dell’inquinamento ambientale: vale la pena, quindi, di combattere questa degenerazione in modo naturale.