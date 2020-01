Deliberato l’avviso per la valorizzazione dell’Ospedale di Cuasso

La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha autorizzato l’avvio della procedura per la valorizzazione del Presidio Ospedaliero di Cuasso al Monte, così come proposta dall’ASST dei Sette Laghi.

L’Azienda ha così potuto deliberare l’ “Avviso per raccolta di manifestazione d’interesse in vista della successiva eventuale concessione del Presidio Ospedaliero di Cuasso al Monte per usi socio-sanitari”, a valle di una attenta analisi delle possibilità di valorizzazione della struttura ospedaliera.

La pubblicazione dell’avviso, che avverrà tra pochi giorni, permetterà così di procedere nella direzione della valorizzazione della struttura puntando su forme innovative di partenariato pubblico-privato finalizzato al rilancio del plesso mantenendo la sua natura di sede erogativa di servizi sociosanitari.