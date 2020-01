Quale futuro per l’Ospedale di Cuasso? Assemblea pubblica al Nuovo Teatro

Il Comitato per l’Ospedale di Cuasso organizza per la prossima settimana un’assemblea pubblica per un confronto sul futuro della struttura, anche alla luce delle recenti novità previste dall’amministrazione ospedaliera, che ha aperto una procedura per la cessione a privati.

L’assemblea si svolgerà giovedì 6 febbraio alle 20.45 al Nuovo Teatro di Cuasso, in via Roma 58.

I responsabili del Comitato faranno il punto su proposte, dati di fatto e aspettative riguardo alla grande struttura e approfondiranno alcuni aspetti relativi a cifre e costi dell’ospedale, ma anche su sprechi e benefici dell’attività che l’azienda ospedaliera e la Regione intendono affidare a gruppi privati con l’obiettivo di riqualificare il grande insediamento immerso nel bosco.

L’assemblea è aperta a tutti e gli organizzatori invitano tutti i cittadini interessati a partecipare numerosi.