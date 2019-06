Sopralluogo tecnico all’Ospedale di Cuasso. Il Comitato: “Deboli segnali”

Qualcosa si muove, forse, attorno all’Ospedale di Cuasso, anche se per il Comitato che da anni si batte perché la struttura non venga ulteriormente impoverita o abbandonata, si tratta di “deboli segnali”.

«Nei giorni scorsi un ingegnere di Infrastrutture Lombarde (società di Regione Lombardia) e personale tecnico dell’Asst Sette Laghi hanno effettuato un sopralluogo nella struttura sanitaria – dice Angelo Ferrarello del Comitato per l’Ospedale di Cuasso – Non abbiamo riscontri e non sappiamo esattamente lo scopo del sopralluogo, ma è pur sempre un segno di vita».

Un segno che, forse non casualmente, viene dopo i due incontri in Regione, gli incontri con la dirigenza dell’Asst e l’assemblea convocata dal Comitato a Cuasso al Monte lo scorso 24 maggio, a cui hanno partecipato anche alcuni responsabili dell’azienda sociosanitaria.

«Ci è stato riconfermato che c’è attenzione, bene, rendiamola concreta – aggiunge Angelo Ferrarello – Noi chiediamo che si pensi, ma sul serio, ad una regia condivisa tra Regione, Ats , Asst Sette Laghi e Comunità montana del Piambello per valutare la bozza di progetto che è stato elaborato dal territorio e che abbiamo presentato più di tre anni fa. Non ci possono dire che il progetto non ha valore perché non c’è il “business plan”, non siamo certo noi che possiamo fare questo passaggio».

E proprio sul tema di una “regia condivisa” il Comitato tornerà a confrontarsi con tutti gli attori in campo, non appena sarà definito il nuovo assetto della Comunità montana del Piambello.

Dopo le elezioni amministrative del 26 maggio – con 9 dei venti comuni della Comunità al voto – vanno infatti nominati i nuovi consiglieri e la nuova Commissione socio-sanitaria e questo si potrà fare solo alla fine di questa settimana, quando si saranno insediati tutti i consigli comunali, tra i quali quelli dei due comuni più importanti della Valceresio, Induno Olona ed Arcisate, ma anche Bisuschio il cui sindaco Giovanni Resteghini, riconfermato, è stato il presidente della Commissione socio-sanitaria che ha redatto il progetto di rilancio dell’Ospedale di Cuasso.