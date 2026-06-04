Trovato senza vita a Cuasso al Monte il 69enne scomparso da Mozzate

Si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 69 anni le ricerche avviate dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari ai carabinieri di Mozzate. Il corpo è stato individuato nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno nella zona dell’Alpe Tedesco, nel territorio di Cuasso al Monte.

L’allarme era scattato alcune ore prima nel Comasco, quando i parenti dell’uomo, non vedendolo rientrare e non riuscendo più a contattarlo, si erano rivolti ai carabinieri per segnalare la sua scomparsa. Da quel momento è stata attivata una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto vigili del fuoco, Soccorso Alpino, personale sanitario e forze dell’ordine.

Fondamentale per restringere l’area delle ricerche è stato il lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese. Attraverso la localizzazione del telefono cellulare dell’uomo e grazie ai successivi sorvoli effettuati con l’elicottero, i soccorritori sono riusciti a individuare la zona in cui si trovava.

Una volta raggiunto il luogo del ritrovamento, però, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso del 69enne.

Sarà ora l’autorità giudiziaria a disporre gli approfondimenti necessari per chiarire le circostanze della morte e ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.