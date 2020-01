Dentisti dei bambini: l’Insubria laurea i primi tre specialisti d’Italia

Specialista in odontoiatria pediatrica.

L’Università dell’Insubria ha diplomato tre dentisti per i bambini : si tratta dei primi tre in Italia.

La specializzazione, infatti, è recente: attivata nel 2016 giunge ora a conclusione con il titolo assegnato a tre specializzati del corso tenuto dalla professoressa Lucia Tettamanti.

Si tratta di tre giovani: Vittorio Maurino, 36 anni di Gallarate, Jacopo Padalino, 29 anni di Legnano e Andrea Alain Orsina, 32 anni di Stresa. Primi a concludere il percorso in Italia, per loro una laurea con votazione 110 e lode.

La cerimonia di consegna del titolo si è svolta in centro città, nella Sala Campiotti della Camera di Commercio.