Domenica il campionato provinciale di Judo Csi

Domenica 19 gennaio a Tradate presso la palestra ITIS in via Antonio Gramsci, si svolgerà il “Campionato Provinciale Judo CSI“. Alla gara organizzata dall”Associazione Judo Bu-Sen Tradate hanno aderito 140 atleti grandi e piccoli in rappresentanza di 6 associazioni; Judo Bisuschio Judo Brebbia, Judo Gavirate, Judo Valcuvia, judo Varano Borghi e la squadra di casa Judo Bu-Sen Tradate che ha la sede al 2° piano nel palazzo Comunale. La gara ad ingresso libero avrà inizio alle 14.30 finali e premiazioni alle 18.30.

Nella foto due piccole speranze del Judo Tradatese (Francesco Rossi e Alessio Ravazzani) recenti vincitori a Brescia del trofeo AKA, gara Nazionale per ragazzi dove sono risultati vincitori nelle prove di abilità come il Circuito Motorio, nelle prove di Cadute, nelle prove tecniche dei lanci. Per informazioni sulla gara ed i corsi di Judo presso il Judo Tradate, Michele Marano: michele.marano@libero.it.