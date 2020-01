“Faccio un cinema”: è uscito il nuovo album de Il Triangolo

È uscito oggi, venerdì 17 gennaio, il nuovo album di inediti de Il Triangolo, in uscita il prossimo 17 gennaio 2020 per Ghost Records. Si tratta del terzo lavoro discografico della band varesotta composta da Marco Ulcigrai (chitarra, voce) e Thomas Paganini (basso, voce).

Dopo un silenzio durato 5 anni, la band ritorna con il terzo capitolo del percorso iniziato nel 2012 con “Tutte le canzoni”. Dopo il tuffo nel beat italiano degli anni ’60 del disco d’esordio e il successivo “Un’America” (2014), Il Triangolo riprende il viaggio all’interno della tradizione cantautorale italiana, portando avanti la propria ricerca sonora, in cui ha fatto della commistione tra passato e presente la propria cifra stilistica: chitarre surf e melodie retrò si fondono con arrangiamenti moderni ed un’anima rock’n’roll, dando vita a suono riconoscibile e contemporaneo.

“Faccio un cinema” è il risultato del lavoro di crescita personale e musicale che la band ha compiuto in questi anni: l’amore, l’amicizia, le esperienze della vita non sono più temi raccontati dal punto di vista privilegiato dei vent’anni, ma dagli occhi di chi sta affrontando l’inizio di una nuova fase più matura dell’esistenza.

Le canzoni del disco accompagneranno l’ascoltatore in un mondo senza tempo – dalle atmosfere retrò, a tratti malinconiche – che si compone delle tante storie raccontate in ciascuna di esse, come nei classici film “ad episodi” di felliniana memoria.

Le ispirazioni per la scrittura e gli arrangiamenti sono molti: il cantautorato italiano, gli anni ’60, il mondo del cinema, da cui nasce la voglia di raccontare storie. Ma anche il pop contemporaneo, le serie TV e i social, dai quali prendere l’immediatezza del linguaggio.

L’album è stato anticipato dal video e singolo “Nella testa”, seguito dal secondo estratto, la title track “Faccio un cinema”.

Link al video “Nella testa” su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dGYCB_7QWXU

“FACCIO UN CINEMA” – TRACKLIST

1. NELLA TESTA

2. FACCIO UN CINEMA

3. VOLEVO UN VIZIO

4. IL GIORNO SBAGLIATO

5. MESSICO

6. SIAMO DIVERSI

7. APPUNTI

8. IVAN

9. IL CIELO