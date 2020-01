Forex trading: mercato conveniente per il 2020?

Il mercato Forex, per le sue innumerevoli caratteristiche che l’hanno reso il più frenetico del mondo, è tra le scelte più appetibili per i traders.

Liquido e con un alto volume di scambi, si basa sullo scambio delle migliori coppie di valute. Ciò significa che, con la giusta previsione, è possibile immettersi nelle giuste tendenze di mercato e far crescere i rendimenti.

Qui spieghiamo come iniziare a fare forex trading, oggi è alla portata di tutti, ma ricordiamo anche che non si tratta di un’attività da prendere alla leggera.

Cos’è il Forex?

Per Forex s’intende il “Foreign Exchange Market”, il luogo in cui avvengono scambi di coppie di valute.

Si tratta di un mercato decentralizzato e non esiste alcuna Borsa fisica in cui vengono effettuate le transazioni.

Il Forex è contraddistinto da un elevato volume di scambi e, il valore delle valute stesse, dipende dalla variazione domanda/offerta.

Se una valuta sarà oggetto di un calo di domande da parte degli investitori o l’offerta aumenterà, di conseguenza, il proprio valore calerà.

Dunque, mediante quest’attività di speculazione finanziaria, è necessario considerare l’andamento delle migliori valute su cui si vuole puntare. Si consiglia di prestare particolare attenzione a fattori macro e micro economici, in quanto esercitano un peso non indifferente sulle quotazioni.

Forex trading: un’opportunità per tutti?

Coloro che sono interessati a negoziare online usufruendo delle potenzialità del Forex, ma hanno ancora timore dei risultati a causa della poca esperienza, potrebbero far riferimento a determinati strumenti finanziari.

Infatti, la maniera più semplice per avvicinarsi al mondo delle finanze è l’utilizzo di un’apposita piattaforma di trading CFD.

Con i CFD, sarà possibile operare sul Forex con una doppia chance di ricavo: anche se le valute ribassano, non è detto che le operazioni finanziarie siano in perdita, a patto di usare il meccanismo della cosiddetta “vendita allo scoperto”.

Naturalmente, c’è bisogno di elaborare una giusta analisi di mercato. Nonostante sia un’operazione non molto semplice, i migliori broker propongono ai propri utenti diverse funzioni da utilizzare come supporto.

Ad esempio, si consiglia sempre di iniziare con una simulazione. Molte piattaforme consentono di far pratica mediante un conto demo, gratuito ed illimitato.

Ciò consente di mettere alla prova le proprie capacità senza correre rischi reali: si utilizza del denaro virtuale.

Inoltre, è sempre bene affiancare la teoria alla pratica. Diversi broker offrono una vasta gamma di materiali didattici contenenti le nozioni più importanti sul trading online, così da formare utenti capaci di investire in maniera autonoma e consapevole.

Forex trading: strategie da utilizzare

Alla base di investimenti riusciti c’è sempre un piano ben elaborato, contraddistinto da strategie e metodologie da seguire per giungere ai risultati sperati.

Nonostante ogni trader abbia un metodo proprio, conforme alle proprie abilità e, soprattutto, ai propri obiettivi, ci sono delle strategie abbastanza comuni da poter utilizzare.

Nel mercato Forex, ad esempio, è possibile seguire una strategia basata su dati macroeconomici. Si tratta di elementi che riescono persino le sorti del mercato, dunque, analizzarli in maniera rapida in base alle valute interessate, potrebbe condurre ad una giusta previsione di mercato.

Una tra le più note è la strategia di inversioni di tendenza: bisogna aprire una posizione long se i prezzi seguono una bassa tendenza e, viceversa, una posizione short se si trovano sulla linea superiore del grafico. In effetti, si applica nel caso in cui si riesca ad intuire che i prezzi di una determinata valuta si muovono in un canale ben definito.

Probabilmente potrebbero sembrare operazioni complesse da mettere in pratica, ma non è propriamente così. Le piattaforme di trading online hanno reso l’attività finanziaria più accessibile, sia in termini economici che di esperienza.

Dunque, con il giusto studio e le intuizioni necessarie, anche i novizi trader potranno sfruttare a proprio vantaggio le infinite potenzialità di un mercato liquido come il Forex.