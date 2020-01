Incendi boschivi, arriva l’allerta della Protezione Civile

Giusto un anno fa il nostro territorio veniva martoriato dal grande incendio che si è sviluppato dal Monte Martica arrivando fino alla Valganna. Una ferita ancora aperta per i boschi del varesotto.

Le condizioni meteo non sono molto differenti da un anno fa. Il tempo stabile con assenza di precipitazioni e il vento in aumento dalla serata di sabato 4 gennaio, fanno alzare la guardia riguardo al rischio di incendi boschivi.

Ecco perché la Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato l’allerta, che per il nostro territorio è arancione.

«In concomitanza con l’intensificazione della ventilazione – spiegano dalla ProCiv -, si attende una diminuzione dell’umidità dell’aria e dello strato superficiale del terreno: si segnalano quindi condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi, in particolare sulla fascia alpina e prealpina, principalmente sui settori di Nordovest».

Secondo gli attuali scenari di previsione, per la giornata di lunedì 6 gennaio si attende la diminuzione della ventilazione e un ritorno a condizioni più umide, con il rischio incendi boschivi che tenderà a scendere in codice giallo. Una rivalutazione della previsione per le giornate successive verrà comunque effettuata nella mattina di domenica 5 gennaio dal Centro funzionale.