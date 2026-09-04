Tornano le camminate gratuite di Alfa sulla Via Francisca, tra acqua e territorio

Tornano anche quest’anno le camminate gratuite di Alfa lungo la Via Francisca del Lucomagno. Due appuntamenti a settembre e due a ottobre per riscoprire il territorio varesino a passo lento, seguendo un filo conduttore che accompagna da sempre l’iniziativa: l’acqua.

Il programma 2026 toccherà la Valle Olona, la Valganna, Varese e il Parco Alto Milanese, con itinerari diversi pensati per raccontare il rapporto tra acqua, paesaggio e luoghi attraversati dalla Via Francisca.

Le passeggiate sono aperte a tutte le età e, come nelle scorse edizioni, saranno arricchite da momenti dedicati ai più piccoli, con letture a cura delle associazioni Progetto Zattera e Parole in Viaggio. Coop Lombardia offrirà inoltre una merenda ai partecipanti lungo il cammino.

GLI APPUNTAMENTI

Domenica 6 settembre ore 14.30 – Cairate

Il percorso prenderà il via dal Monastero di Santa Maria Assunta e proseguirà verso il fondovalle, fino a raggiungere la pista ciclopedonale della Valle Olona, che in questo tratto coincide con il percorso della Via Francisca. Da qui si camminerà lungo il tracciato ricavato sull’antica ferrovia della Valmorea, costeggiando l’Olona, fino ad arrivare al depuratore di Cairate, uno degli impianti gestiti da Alfa. Così scopriremo come i depuratori di acque reflue svolgono un ruolo fondamentale nel trattamento delle acque usate provenienti da impianti industriali, domestici e urbani, prima di essere rilasciate nell’ambiente. Questi impianti sono progettati per rimuovere inquinanti, batteri e sostanze nocive dall’acqua, rendendola sicura per il rilascio o il riutilizzo.

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Domenica 27 settembre ore 14.30 – Ghirla

Si partirà dalla vecchia Stazione della Tranvia della Valganna e percorrendo il tracciato della Via Francisca arriveremo al Maglio di Ghirla e poi al Mulino Ripamonti.

Il cammino, dopo aver visto la stupenda costruzione della stazione in stile Liberty, si dirige verso il lago di Ghirla da cui esce il torrente Margorabbia che, con la potenza delle sue acque, produce la forza motrice che muove gli ingranaggi del Maglio di Ghirla per realizzare manufatti di ferro e del Molino Ripamonti per creare farine utili per l’alimentazione delle comunità. Da qui, il percorso proseguirà verso il complesso francescano del Romitaggio di Ghirla che, nella ricorrenza degli 800 anni della morte di San Francesco, ci aiuterà a conoscere questo grande Santo e la sua attenzione a tutti gli elementi naturali espresso nel famoso “Cantico delle Creature”.

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Domenica 11 ottobre ore 14.30 – Varese

Una camminata che collegherà il grande e, sconosciuto ai più, parco di Villa Mylius, ricco di molte piante che raggiungono dimensioni monumentali, e il Parco dei Giardini Estensi, modellato a somiglianza di quello del palazzo imperiale di Schonbrunn in cui si fondono i caratteri del giardino romantico con quello alla francese, ricco di parterres. Nell’itinerario si passerà anche dal centro di Varese ammirandone alcuni caratteristici ambienti ricchi di storia e d’arte.

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Domenica 25 ottobre ore 14.30 – Parco Alto Milanese

Il percorso seguirà i tracciati ciclopedonali all’interno del parco, attraversato anche dalla Via Francisca nel tratto che da Castellanza prosegue verso sud. La camminata si svilupperà tra aree boscate, spazi agricoli e sentieri pianeggianti del parco, animati dalla presenza di scoiattoli e conigli selvatici che sbucano con frequenza tra la vegetazione.

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A settembre l’acqua al centro del Tempo del Creato

Le prime due camminate, in programma il 6 e il 27 settembre, rientreranno anche nel Tempo del Creato 2026, che quest’anno dedica una particolare attenzione al tema dell’acqua.

Il tema scelto è “Acqua Viva” e richiama il valore dell’acqua come risorsa essenziale per la vita e la necessità di proteggerla e custodirla. Una riflessione che si lega naturalmente ai primi due percorsi: quello nella Valle Olona, con arrivo al depuratore di Cairate, e quello in Valganna, a Ghirla con il suo lago e con la forza dell’acqua del torrente Margorabbia che produce energia che fa funzionare strumenti utili alla vita dell’uomo.