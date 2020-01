Intervengono per spegnere un incendio, vigili del fuoco aggrediti

Il racconto dei vigili del fuoco di Milano descrive momenti da “incubo”: “Ci hanno accerchiato….tirato bottiglie e rubato le chiavi dell’autopompa, non permettendoci di fare il nostro lavoro. Via Gola Milano. Solo l’intervento delle Volanti della PS e una botte a supporto ci ha permesso di spegnere l”incendio di rifiuti buttati in mezzo alla strada, subito dopo la mezzanotte”.

E’ accaduto la notte di San Silvestro a Milano, nel quartiere Gola. Duro l’intervento dell’assessore regionale Stefano Bolognini : ”Il centro sociale di Via Gola va sgomberato quanto prima.”

“Il fatto di questa notte è gravissimo – prosegue Bolognini – ed è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi di illegalità compiuti in quella zona. Spero che il centro sociale di Via Gola venga sgomberato e si ponga così fine alla lunga serie di reati”