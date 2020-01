La Befana arriva al Villaggio delle meraviglie

Il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indrro Mntanelli di Milano si conclude il 6 gennaio con l’arrivo della Befana che incontrerà i bambini e le famiglie nella casa che ha ospitato finora Babbo Natale e Mamma Natale. Un ultimo giorno all’insegna dell’allegria e della festa soprattutto per i bambini che portando la propria calza della Befana potranno riempirla di caramelle.

Un’Epifania di divertimento anche con le attrazioni, i personaggi come gli Elfi e la Regina delle Nevi, che animeranno con musica e danze la giornata, come hanno fatto per tutto il periodo delle feste.

Ultimo giorno anche per la pista di pattinaggio – la più grande del Nord Italia con i suoi 1000 mq e le doppie piste parzialmente coperte e riscaldate- dove grandi e piccini possono pattinare anche a ritmo di musica e che in questa tredicesima edizione ha ospitato giovani campioni delle differenti discipline sportive su ghiaccio del milanese.

Nel parco natalizio, nel cuore dello shopping milanese con ingresso e animazioni gratuite, vi aspettano giostre a tema, street food natalizio, la pista di pattinaggio da 1000 mq parzialmente coperta e riscaldata, il Presepe in miniatura ed animato da oltre trenta mq, la giostra Albero con accesso alle sfere facilitato, il cinema 5 D, la Regina delle Nevi, gli Elfi e tanto divertimento.

L’Elfone consiglia di raggiungere la città, molto trafficata in questi giorni, in modo comodo e sostenibile: con i treni Trenord, travel partner: mostrando il titolo di viaggio alle casse si ha diritto a sconti riservati.

Il Villaggio delle Meraviglie è anche on air su Radio Number One e online su www.villaggiodellemeraviglie. com e sui canali social Facebook e Instagram