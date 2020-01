Tra le eccellenze lombarde del Premio Industria Felix c’è la Lindt 

Si è tenuta all’Auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia di Milano la quarta edizione del “Premio Industria Felix – la Lombardia che compete”. Sono state 58 le aziende che hanno ricevuto questo prestigioso premio, una dalla provincia di Varese: la Lindt & Sprungli di Induno Olona.

Il premio nasce nel 2015 come sperimentazione regionale in Puglia da un’inchiesta del giornalista Michele Montemurro, e rappresenta il premio per chi, con inventiva, zelo e determinazione sia riuscito con le proprie capacità a costruire attività capaci di dare frutti in termini di benessere sociale e progresso economico, riconoscendo i primati delle aziende rispetto ai principali parametri di bilancio. Durante l’evento è stata presentata l’indagine condotta con l’Ufficio Studi di Cerved su 32mila bilanci dell’anno 2018 di società di capitali lombarde con fatturati sopra i due milioni di euro.

All’evento hanno partecipato anche il presidente e il vicepresidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e Fabrizio Sala, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Mario Turco, il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, che nei giorni precedenti ha dichiarato sulle pagine di Industria Felix Magazine: «Confindustria Lombardia anche quest’anno ha aderito con convinzione al Premio Industria Felix perché mai come in questo periodo c’è bisogno di raccontare le tante realtà imprenditoriali lombarde protagoniste sui mercati italiani ed esteri. Mettere in luce le imprese virtuose, esaltarne le performance, è un modo per diffondere e promuovere valori etici di sviluppo e crescita sostenibili, che sono fortemente radicati negli imprenditori lombardi».

«La priorità – ha continuato Bonometti – deve essere un grande sforzo comune per ricostruire un substrato culturale che riconosca l’impresa come attore protagonista della creazione di benessere, ricchezza, occupazione e futuro: chi ha responsabilità di governo deve esserne pienamente consapevole e lo devono sapere anche i cittadini».

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Regione Lombardia, A.C. Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria e Confindustria Lombardia, le media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia, Sustainable development, Grant Thornton e dello Studio legale Iacobbi.