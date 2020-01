Parte da Malpensa il primo rimpatrio del 2020

È partito da Malpensa il volo del primo rimpatrio del 2020. Un uomo marocchino di 53 anni è salito scortato da due agenti di polizia su un volo diretto verso Casablanca venerdì 10 gennaio. Irregolare e pregiudicato, l’uomo è ritornato in Marocco secondo quanto stabilito dal tribunale di Imperia.

Arrivato in Italia nel 2004, Il 53enne aveva ottenuto un permesso di soggiorno regolare, ma nel 2006 sono iniziati per lui i primi guai con la giustizia. Nel corso degli ultimi anni, l’uomo è stato denunciato e arrestato diverse volte per reati predatori e spaccio di stupefacenti.

La sentenza di rimpatrio è stata emanata dal tribunale di Imperia in alternativa alla reclusione, dopo che l’uomo era stato dichiarato colpevole di un altro reato a Savona.