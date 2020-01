Pista illuminata, al parco di Albizzate si corre fino a sera due giorni a settimana

Per il fascino di una corsetta notturna, oppure, più pragmaticamente, un’occasione in più per allenarsi quando la frenesia e gli impegni della giornata non lo permettono in altri orari.

Da lunedì 3 febbraio, al centro sportivo comunale del parco la Fornace, sarà possibile usufruire della nuova pista d’atletica illuminata dal nuovo impianto di illuminazione. Un servizio che sarà attivo solo nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 20.30.

Il centro sportivo albizzatese è stato da poco riaperto dopo una serie di lavori di riqualificazione che hanno coinvolto il rifacimento della pista, il campo da basket e il completamento dell’impianto di illuminazione.