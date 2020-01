Sei rapine a mano armata in Autogrill e distributori, arrestato

Sei rapine a mano armata in Autogrill e distributori consumate tra il 10 ed il 13 dicembre 2019 lungo le autostrade dell’hinterland milanese.

Il 13 gennaio 2020 la Polizia Stradale di Milano Ovest su ordine emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia in carcere di un 51enne, arrestato in flagranza di reato lo scorso 18 dicembre a Legnano.

La misura cautelare è arrivata al culmine di una capillare attività investigativa effettuata dal personale delle sottosezioni della Polizia Stradale di Busto Arsizio, di Milano Ovest e di Novara Est, con il coordinamento ed il supporto della Squadra Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Milano.

L’indagine ha permesso di individuare il responsabile delle rapine a mano armata, alcune portate a termine, altre solo tentate. I locali colpiti sono stati l’Autogrill nell’area di servizio Assago Ovest lungo A50 del 10 dicembre; l’Autogrill nell’area di servizio Lario Est lungo A9 del 10 dicembre; l’Autogrill dell’area di servizio Pero lungo la A4 dell’11 dicembre; l’Autogrill presso il McDonald’s di Binasco del 13 dicembre. Le tentate rapine riguardano il distributore dell’area di servizio Cantalupa lungo la A7 del 10 dicembre e il distributore di carburante dell’area di servizio Muggiano Ovest lungo la A50 del 10 dicembre.

Il 51enne utilizzava una Renault Megane Scenic di colore grigio chiaro con targhe rubate a veicoli in sosta nelle ore immediatamente precedenti alle rapine. L’uomo si liberava delle targhe dopo i colpi. Proprio da uno dei luoghi dove il rapinatore seriale ha abbandonato una delle targhe le forze dell’ordine sono riusciti ad individuarlo: l’arrestato possedeva una Renault Scenic di colore grigio, identica marca, modello e colore del veicolo segnalato dagli esercizi rapinati. Individuata la macchina e pedinato il sospettato, gli agenti lo hanno sorpreso in flagranza di reato mentre tentava di rapinare a mano armata il McDonald’s di Legnano nella serata del 18 dicembre.

Riconosciuto dalla Polizia Stradale, ha tentato la fuga ed è stato arrestato dopo un inseguimento terminato a Caronno Pertusella. All’interno dell’auto, anche in quell’occasione con targa rubata, gli agenti hanno trovato tre pistole, fedeli riproduzioni di quelle in uso alle Forze di Polizia. Nell’auto c’era anche il denaro rubato nell’ultima rapina, alcuni coltelli a serramanico e numerose fascette da elettricista utilizzate per attaccare le targhe su quelle originali.

L’acquisizione dei filmati video ripresi dalle diverse stazioni di servizio ed esercizi commerciali e il riconoscimento fotografico operato dalle rispettive parti offese ha permesso di mettere insieme gli indizi di colpevolezza nei confronti del 51enne, cittadino italiano, disoccupato, pregiudicato anche per altre rapine.