Scoprire un tradimento: metodi sicuri e metodi curiosi

Scoprire un tradimento è possibile ed esistono metodi sicuri e facili da mettere in pratica anche da soli. All’interno di questa guida, saranno illustrati in particolare 4 metodi semplici e classici ed altri 4 più curiosi e scientifici che aiuteranno chiunque abbia dubbi sulla fedeltà del partner a scoprire in pochi step la verità e senza troppe ansie.

Scoprire se il partner tradisce: i metodi classici più efficaci e sicuri

Definire esattamente metodi scientifici e classici non è molto semplice e lo si farà, più che altro, per convenzione. In generale, però, i metodi sono tutti sicuri ed efficaci e facili da attuare da subito. Molto spesso, poi, si potranno utilizzare più metodologie combinandole o utilizzandole una dopo l’altra per avere un quadro più completo della situazione e fugare ogni possibile sospetto, mettendo così il traditore davanti all’evidenza schiacciante. I primi metodi suggeriti, inoltre, sono a bassissimo o zero costo.

L’osservazione

È indispensabile come primo step, per cercare di comprendere la presunta infedeltà del partner. Basterà far caso a determinate variabili come eventuali scuse per stare fuori casa spesso e magari nei medesimi orari, maggiore cura a livello estetico, iscrizioni in palestra o a corsi che fino ad ora non erano di interesse del coniuge.

Non solo, un traditore potrebbe anche passare molto più tempo al cellulare tra messaggi e telefonate, oppure dare meno attenzioni a livello sessuale o, al contrario, potrebbe avviare una sorta di corteggiamento e fare gesti insoliti come regali. Molti partner che hanno una relazione parallela e segreta, non riescono più a guardare l’altro fisso negli occhi, evitano questo tipo di sguardo e cambiano anche postura, modi di dire e gusti.

Questi sono tutti segnali di un tradimento in corso e serve un’attenta e costante osservazione per verificarli e farci caso, poiché spesso, infatti, si tende a giustificare alcuni comportamenti.

Il pedinamento

È un altro dei grandi classici per scoprire un tradimento. Basterà piantonarsi fuori dal posto di lavoro del partner all’orario di fine turno per verificare eventuali tresche, oppure semplicemente seguire il presunto traditore nel tragitto verso la palestra o il calcetto, ecc. L’importante è non farsi vedere e, per questo, suggeriamo di utilizzare l’auto di un’amica o amico e farsi accompagnare da un amico fidato o da un parente.

Questo perché potrebbe sopraggiungere ansia, un attacco di panico o scatti di ira incontrollata ed è meglio evitare tutto ciò e mantenere sempre la calma, anche se si dovesse trovare il partner in flagranza di tradimento.

La ricerca di prove materiali

È altrettanto importante per scoprire ciò che fa il partner fuori casa. Per esempio, si potranno cercare scontrini fiscali nelle tasche, nella borsa della palestra, in macchina. Qui, soprattutto, dovrete invece cercare di reperire eventuali capelli non vostri, segni sui sedili e anche gli strumenti elettronici ed informatici possono risultare utili nella ricerca di prove.

Se si è in possesso di password di caselle e-mail e dei profili social, è indispensabile dare un’occhiata e cercare conversazioni eventualmente cancellate, nuove amicizie e simili. Sempre sui social network, è bene verificare like messi da persone estranee e mai sentite o viste: spesso le relazioni extraconiugali e i tradimenti iniziano con scambi di mi piace, richieste di amicizie, commenti sotto a post o fotografie.

Infine, vanno anche monitorati i conti bancari: eventuali uscite ingiustificate, acquisti presso negozi a rischio come gioiellerie, fiorai, oppure pagamenti presso alberghi e motel, sono assolutamente prove tangibili di un possibile tradimento, a meno che il partner non giustifichi in modo plausibile tutti i vostri dubbi.

La cartomanzia

Non è certo una scienza esatta e non servirà all’atto pratico per avere la certezza di un tradimento in atto, ma la cartomanzia si può rivelare molto utile sotto l’aspetto psicologico; infatti, spesso si teme un tradimento anche se non ce n’è proprio traccia e la mente tende a fraintendere segnali e prove. Un bravo cartomante che sia esperto in cartomanzia, che si può trovare su www.cartomanzia-italia.it, può sostenere la persona, far luce sulle sue debolezze, indicare soluzioni per migliorarsi e su come trovare la verità.

Esistono molti sensitivi in grado di rassicurare già dal primo contatto e un appoggio estraneo spesso è di grande aiuto perché, chi si sente tradito, evita di raccontare tutto ai propri cari, si sente in difetto, si vergogna, mentre un cartomante può fare la differenza ed essere sincero e disinteressato nei giudizi e pareri.

Ovviamente, nessuno, se non lo stesso partner o le prove inconfutabili, può dire per certo se è in atto una relazione extraconiugale, ma tentare anche questa via non nuocerà se scelta con cognizione e dandole il giusto peso.

Scoprire un tradimento: i metodi scientifici più efficaci e sicuri

La definizione scientifica di alcuni metodi, che sicuramente potranno far scoprire un tradimento o comunque la disonestà del partner, è stata utilizzata in quanto si tratta di metodologie che basano il loro responso su calcoli o sull’uso di apparecchiature, app o programmi tecnologici e possono svelare dati certi sul posizionamento e simili. È, comunque, sempre bene confrontare le diverse prove raccolte e sommare gli indizi per avere un quadro generale sulla presunta infedeltà del consorte.

La localizzazione

Servirà per verificare gli spostamenti del partner e avere la prova concreta che sia in posti inconsueti e che, forse, non ha menzionato raccontando l’iter e il resoconto della sua giornata. Ovviamente, è necessario utilizzare programmi ed applicazioni in dotazione sullo smartphone e che vanno installate cercando di non farsi vedere dal compagno: in caso contrario, è ovvio che questi cercherà di non utilizzare il cellulare durante le sue scappatelle.

Esistono anche localizzatori da auto che si utilizzano come cimici, installati ad esempio sotto il cruscotto o il sedile, in posti comunque non visibili e difficili da raggiungere.

Le cimici e telecamere nascoste

Sono mezzi classici per poter spiare le persone e, in questo caso, saranno utilissimi per scoprire un tradimento. In commercio esistono davvero tanti esemplari di mini telecamere, ad esempio microscopiche e con visura grandangolare, perfette da sistemare in casa, oppure altri modelli a forma di penna, di suppellettile, da posizionare davvero ovunque con la massima discrezione. Sono ideali anche i microfoni, come le cimici: posizionandole in auto, si potranno ascoltare conversazioni telefoniche o fatte con amici, colleghi o proprio con l’amante.

Le App anti-infedeltà

Sono ormai all’ordine del giorno e sono validi strumenti per cercare di scoprire eventuali infedeltà del partner. Se ne trovano per tutti i gusti, da quella per spiare le conversazioni WhatsApp a quella creata dalla società londinese MSPY che si presenta innocentemente come un modo per permettere a due partner di condividere contatti, cronologia delle chiamate, posizione GPS e messaggi Facebook, ma in realtà consentirà di spiare tutto ciò che il partner fa con lo smartphone. Ce ne sono tantissime, anche da scaricare gratuitamente, facili da installare sul cellulare del partner e in totale segretezza; tra l’altro, ogni giorno ne vengono proposte sul mercato di nuove e sempre più aggiornate.

L’investigatore privato professionista

È un’altra soluzione che permetterà a chiunque di fugare i propri sospetti di tradimento. In Italia, sono moltissimi gli investigatori privati specializzati in questo e, in generale, costeranno molto più dell’installazione di un’app o dell’acquisto di cimici e telecamere nascoste, ma si rivela comunque un’ottima soluzione.

Il professionista utilizzerà diverse metodologie, anche combinandole tra loro, per poter scoprire un tradimento in atto: pedinamenti, fotografie di gesti inconfutabili, tabelle con orari e spostamenti, ecc. Ovviamente, è bene rivolgersi a veri professionisti del settore e farsi sempre fare un preventivo dettagliato gratuito prima di decidere se ingaggiarlo o meno.