Selfie di famiglia: concorso fotografico per ragazzi under 15

L’Archivio Fotografico Italiano, nell’ambito del Festival Fotografico Europeo 2020, organizza il concorso fotografico per ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, dal tema “Un selfie di famiglia”.

“Quello del selfie nel tempo si è rivelato un atto in voga, modaiolo, spesso una mania per mostrarci, ostentare e celebrare i nostri spazi di vita, ma anche di rapporti sociali e di interazione tra le persone che vivono in posti diversi, coscienti o inconsapevoli questo esercizio ha coinvolto intere generazioni”, scrivono i promotori.

Utilizzando uno strumento alla portata di tutti, come il selfie, il concorso punta abbinare ritratto e creatività, realizzando una fotografia di famiglia che può essere declinata in tre sotto temi, ognuno dei quali riceverà un premio: “Il selfie più originale e simpatico”, “Il selfie più numeroso” e “Il selfie più creativo”.

Al Concorso possono partecipare tutti i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni senza limiti di provenienza.

Essendo minorenni la scheda di iscrizione dovrà essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

La partecipazione al concorso è gratuita.

I partecipanti dovranno inviare massimo tre file in formato jpeg del peso di almeno 2 mega, indicando il nome dell’autore, il titolo e l’anno di realizzazione, entro il 15 marzo 2020, all’indirizzo e-mail: afi.foto.it@gmail.com allegando la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata.

La Giuria è composta da 3 membri che si riuniranno il 20 marzo per scegliere un vincitore per ogni tema.

Le premiazioni avverranno il giorno 29 marzo 2020 alle ore 18.45 al Palazzo Marliani Cicogna di Busto Arsizio (VA), in occasione della inaugurazione del Festival Fotografico Europeo 2020.

Prima della consegna dei premi, saranno proiettate tutte le immagini partecipanti, o una selezione decisa dalla Giuria, con il nome di ciascun autore (tutte le immagini, una volta conclusa la premiazione, saranno eliminate definitivamente, pertanto verranno utilizzate solo quelle che ritraggono il momento della premiazione).

Ciascuno dei tre vincitori, uno per categoria, riceverà in premio una stampante e dei libri fotografici.

Saranno selezionati, inoltre, tre autori da segnalare che riceveranno libri fotografici e gadget.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria organizzativa Afi (Archivio Fotografico Italiano) al 347 5902640 oppure WhatsApp al 333.3718539 oppure scrivendo a afi.foto.it@gmail.com.