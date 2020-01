Sestese al “Franco Ossola”, ma solo per questa domenica

Riapriranno domenica 26 gennaio i cancelli dello stadio “Franco Ossola” di Varese per ospitare la gara del campionato di Eccellenza Sestese – Alcione, terza giornata del girone di ritorno.

La squadra del patron Alberto Brovelli è costretta a trasferirsi a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco dello stadio “Milano” di Sesto Calende.

Non sarà però un trasferimento duraturo, la formazione diretta da mister Paolo Tomasoni starà lontana da Sesto Calende il giusto per far sistemare il terreno di gioco, forse quindi per una sola domenica. Il Comitato Regionale Lombardo ha già confermato che lo spostamento della gara a Masnago.

«Dopo opportune verifiche con tecnici specializzati – ha spiegato il presidente della Sestese con un comunicato -, a partire da lunedì saranno avviati interventi straordinari volti a rendere nuovamente accettabili, in tempi brevi, le condizioni del terreno di gioco. Pertanto il solo incontro di campionato previsto per domenica 26 gennaio 2020 verrà disputato al “Franco Ossola” di Varese. Già la successiva partita del calendario di Eccellenza prevista a Sesto Calende verrà disputata al nostro centro sportivo».